Manisa FK, Bodrum FK'ya yenilerek galibiyet hasretini 7 maça çıkardı

MANİSA,

1'inci Lig'de Bodrum FK'ya da deplasmanda 2-0 yenilen Manisa Futbol Kulübü galibiyet hasretini 7 maça çıkardı. Son galibiyetini 2 Eylül'de Tuzlaspor'u 4-0 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, ardından 2 ayı geçkin süredir 3 puanı bir arada göremedi. Ligde son 7 haftada 4 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Manisa FK'da Osman Zeki Korkmaz'ın yerine teknik direktörlük görevine gelen ligin en tecrübeli çalıştırıcılarından Osman Özköylü de takıma henüz çare olamadı. Manisa ekibi, Özköylü yönetimindeki 2 maçta Çorum FK önünde beraberliği son dakikada kurtarıp, Bodrum FK'ya yenildi. Manisa temsilcisi ligde 14 puanla 9'uncu sırada kaldı.

ÖZKÖYLÜ'DEN FİNAL HATIRLATMASI

1'inci Lig'de geçen sezon Bodrum FK'yı Play-Off finalinde 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan Pendikspor'u çalıştıran Manisa FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, takımının yeşil-beyazlılarla çıktığı Ege derbisinde rakip taraftara bu maçı hatırlattı. Osman Özköylü, Bodrumspor tribünlerinden kendisiyle ilgili atılan lafların ardından tribünlere dönüp eliyle 2-1 işareti yaptı. Özköylü'nün Play-Off finalinin sonucunu hatırlattığı Bodrum tribünleri bu hareketin ardından iyice gerildi. Maçta 33'üncü dakikada sarı kart gören Osman Özköylü, devre arasında ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. Takımı ikinci yarıda Yardımcı Antrenör Uğur Okur yönetti.