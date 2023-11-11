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Manisa FK, Bandırmaspor'u ağırlıyor

Manisa Futbol Kulübü, Süper Lig'de geriye düşmesine rağmen çıkış arayışında olan Bandırmaspor'u ağırlayacak. Maçın başlama saati ve bilet fiyatları da açıklandı.