Haberler

Manisa FK, Bandırmaspor Maçına Odaklandı

Manisa FK, Bandırmaspor Maçına Odaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'inci Lig'de zorlu bir süreçten geçen Manisa FK, Bandırmaspor ile oynayacağı müsabaka için iddialı açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Taner Taşkın, galibiyetten başka bir sonuç düşünmediklerini ifade etti.

1'inci Lig'de üst üste deplasmanda Boluspor'a 2-0, evinde ise Esenler Erokspor'a 4-3 yenilip düşme potasına yaklaşan Manisa Fubol Kulübü yarın hafta içi mesaisinde Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Raşit Yorgancılar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.30'da başlayacak.

Sıralamada 5 puanla 15'inci basamakta yer alan Manisa FK'da teknik direktör Taner Taşkın, zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi. 2 maçtır taraftarı üzdüklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bandırma'da galibiyetten başka sonuç düşünmüyoruz. Kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz ve üst sıralarda yer alacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ece Erken'den telefon faturası tepkisi: Aidat gibi olmuş

Evine gelen yüklü faturayı paylaşarak isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu

Süper Lig devinin kovmaktan beter ettiği isim yeni takımında kral oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.