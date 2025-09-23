Manisa FK, Bandırmaspor Maçına Odaklandı
1'inci Lig'de zorlu bir süreçten geçen Manisa FK, Bandırmaspor ile oynayacağı müsabaka için iddialı açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Taner Taşkın, galibiyetten başka bir sonuç düşünmediklerini ifade etti.
1'inci Lig'de üst üste deplasmanda Boluspor'a 2-0, evinde ise Esenler Erokspor'a 4-3 yenilip düşme potasına yaklaşan Manisa Fubol Kulübü yarın hafta içi mesaisinde Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Raşit Yorgancılar'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.30'da başlayacak.
Sıralamada 5 puanla 15'inci basamakta yer alan Manisa FK'da teknik direktör Taner Taşkın, zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi. 2 maçtır taraftarı üzdüklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bandırma'da galibiyetten başka sonuç düşünmüyoruz. Kazanıp yeniden çıkışa geçeceğiz ve üst sıralarda yer alacağız" dedi.
