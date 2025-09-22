Manisa FK, Bandırmaspor Maçına Hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idman ısınma hareketleriyle başlarken, pas çalışmaları ve dar alan oyunlarıyla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Bandırma'ya hareket edecek.

Manisa FK, ligde geride kalan 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alarak topladığı 5 puanla 15. sırada bulunuyor. - MANİSA