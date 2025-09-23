Manisa FK, Bandırmaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Manisa FK, antrenmanlarını tamamlayarak Bandırma'ya hareket etti.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak Manisa FK, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamlayıp kara yoluyla Bandırma'ya hareket etti.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor