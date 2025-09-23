Haberler

Manisa FK, Bandırmaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Manisa FK, antrenmanlarını tamamlayarak Bandırma'ya hareket etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamlayıp kara yoluyla Bandırma'ya hareket etti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
