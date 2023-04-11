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Manisa FK, Bandırmaspor hazırlıklarını tamamladı

Manisa FK, Bandırmaspor hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 32. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 32. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Mücadele yarın saat 16.00'da Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak. Manisa FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, maç saatini beklemeye başladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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