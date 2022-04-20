Manisa FK-Balıkesirspor maçının ardından

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig 33. hafta maçında ağırladığı Balıkesirspor'u 3-0 yenen Manisa FK'nin teknik direktörü Turgay Altay, şansları azalsa da play-off hedefini kovalayacaklarını kaydetti.

Altay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin ilk yarıda disiplinli bir oyun sergilediğini söyledi.

İkinci yarı sahaya daha etkili bir oyun yansıttıklarını dile getiren Altay, maçta kendi adına çok önemli performanslarından birini sergileyen Taha'nın kazandırdığı penaltıyla 1-0 öne geçtiklerini anımsattı.

Geçen hafta Altınordu karşısında önemli bir 3 puan yitirdiklerini aktaran Altay, şöyle konuştu:

"Hedeflediğimiz play-off bir nebze de olsa sekteye uğradı. Ben hayalci değilim, gerçekçiyim. Ancak puan olarak son ana, son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Kulübün kapasitesi, kalitesi, isteği hem de kulüp kültürü bunu gerektiriyor. Son topa kadar mücadele edeceğiz. Önümüzde çok önemli bir Kocaelispor deplasmanı var. İhtiyacı olanın puanları bir döneme girdik. Rakibimiz hem atmosferi hem de bireysel oyuncu kalitesiyle iyi bir takım. Fakat biz de iyi bir takımız."

Bulak: "Kaçırdığımız net pozisyon, maçın kaderini belirledi"

Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak, basın toplantılarına kaybeden takımın hocası olarak çıkmanın kendisini üzdüğünü dile getirdi.

Rakip takımların kadrosunun geniş olduğuna dikkat çeken Bulak, kendilerinin ise ellerindeki oyuncularla bir şeyler yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Oyunu çok bozmadan, kendilerini mutlu ve huzurlu edecek bir anlayışla mücadele verdiklerini vurgulayan Bulak, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan büyük keyif alıyoruz ama değişiklikleri yapmaya kalktığımız zaman bu sefer kadromuz zayıflamış oluyor. Rakipler değişiklik yaptığında hep kadrolarına katkı sağlayan oyuncularla oynarken, biz maalesef çok da katkı sağlamayan oyuncularla oynuyoruz. Müsabaka golsüz sürerken kaçırdığımız net pozisyon, maçın kaderini belirledi. Zor pozisyon mu? Değil ama oyuncu acemi olunca, daha 18 yaşında olunca, böyle kaçırıyorsunuz. Maalesef bazı futbolcularımız konsantrasyonları yüksek şekilde oyuna giremiyor. İyi oynuyor muyuz? Oynuyoruz. Basit hatalarla gol yiyoruz. Çok da öğrenilecek şeyler değil bunlar. Öğretmeye çalışıyoruz ama bunlar yetenek meselesi. Rakibi tebrik ediyorum. Oyuncularımı da gösterdikleri mücadele adına kutluyorum."