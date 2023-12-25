Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mümin Özkasap'ın yönettiği maçta Manisa FK'nın golünü Gakpa atarken, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un golünü Thill kaydetti.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Şenol Bektaş
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Bedirhan Altunbaş, Graovac, Tugay Kacar, Furkan Mehmet Doğan, Gakpa (Dk. 82 Bekir Karadeniz), Oğuz Gürbulak (Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit), Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 88 Doğukan Emeksiz), Topalli (Dk. 79 Tabla), Sandro Lima
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor : Tokotaev, Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, Ndiaye, Barış Gök, Cumali Bişi, Barış Ekincier (Dk. 75 Seyit Gazanfer), Abdullah Aydın (Dk. 65 Adem Eren Kabak), Thill (Dk. 88 Hüseyin Erkan), Mert Çapar (Dk. 65 Toure), Muhammet Arslantaş
Goller: Dk. 6 Gakpa (penaltıdan) ( Manisa FK), Dk. 15 Thill (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor )
Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Yiğit, Dk. 17 Barış Gök, Dk. 89 Tokotaev (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor )
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.