Üye Girişi
Haberler

Manisa FK, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı

Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mümin Özkasap'ın yönettiği maçta Manisa FK'nın golünü Gakpa atarken, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un golünü Thill kaydetti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Şenol Bektaş

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Bedirhan Altunbaş, Graovac, Tugay Kacar, Furkan Mehmet Doğan, Gakpa (Dk. 82 Bekir Karadeniz), Oğuz Gürbulak (Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit), Burak Altıparmak, Diallo (Dk. 88 Doğukan Emeksiz), Topalli (Dk. 79 Tabla), Sandro Lima

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor : Tokotaev, Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit, Ndiaye, Barış Gök, Cumali Bişi, Barış Ekincier (Dk. 75 Seyit Gazanfer), Abdullah Aydın (Dk. 65 Adem Eren Kabak), Thill (Dk. 88 Hüseyin Erkan), Mert Çapar (Dk. 65 Toure), Muhammet Arslantaş

Goller: Dk. 6 Gakpa (penaltıdan) ( Manisa FK), Dk. 15 Thill (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor )

Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Yiğit, Dk. 17 Barış Gök, Dk. 89 Tokotaev (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor )

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Manisa FK, konuk ettiği ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA / Spor

Şanlıurfaspor Trendyol Manisa Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title