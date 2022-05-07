Manisa FK Ankara deplasmanında
Demirören Haber Ajansı - Spor
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SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor'a 3-1 yenilerek Play-Off'a kalma şansını zora sokan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nün rakibi olacak.
SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Bursaspor'a 3-1 yenilerek Play-Off'a kalma şansını zora sokan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nün rakibi olacak. Ankara Aktepe Stadı'nda Furkan Aksuoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Manisa Futbol Kulübü'nde kart cezalıları Nino Kouter ile Muhammet Taha mücadelede forma giyemeyecek.- Manisa
Demirören Haber Ajansı / Spor