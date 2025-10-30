Manisa FK, Amed Sportif Maçı Hazırlıklarına Başladı
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 12. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 12. hafta mücadelesinde sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Manisa FK, 2 Kasım Pazar günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başladı. Antrenman dar alan oyunlarının ardından taktik çalışmayla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını sürdürecek. - MANİSA