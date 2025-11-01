Haberler

Manisa FK, Amed Sportif ile Kritik Maça Çıkıyor

Manisa FK, Amed Sportif ile Kritik Maça Çıkıyor
Güncelleme:
1'inci Lig'de son 4 maçta galip gelemeyen Manisa FK, Türkiye Kupası'nda da elenerek zor bir dönem geçiriyor. Takım, Amed Sportif Faaliyetler ile 12'nci hafta karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.

1'inci Lig'de son 4 maçta galibiyet alamayan, Türkiye Kupası'nda ise hafta içinde Muğlaspor'a elenen Manisa Futbol Kulübü yarın 12'nci hafta karşılaşmasında Amed Sportif Faaliyetler takımı ile evinde karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Melih Aldemir'in yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Manisa FK'da geçen hafta Sarıyer deplasmanında kırmızı kart gören Fransız golcü Lois Diony, mücadelede forma giyemeyecek. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz üst sıralarda yer alıyor. Her iki takım için de kritik bir maç olacak. Biz kendi işimize odaklanıp 3 puanı alan taraf olmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
