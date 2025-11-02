Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanan Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın ayrılık sinyali vererek, "Çok iyi hazırlandığımız gerçekten puan veya puanlar alacağımıza çok inandığımız bir maçtı bizim adımızda. Haftalardan beri eksik oyuncularla oynuyoruz. Sakat, cezalı oyuncularla oynuyoruz. Onun sıkıntısını yaşıyoruz. Takımımız genç bir takım. Ama ona rağmen elimizde 10 tane, 11 tane iyi oyuncu olduğuna inanıyorum. Fakat hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Maalesef girdiğimiz çok iyi pozisyonlar var. Gol yapmamız gereken pozisyonlar var ve hep iyi olduğumuz anlarda goller yiyoruz ve biz gol bulup rakibi kıracağımıza maalesef kendimiz kırılıyoruz. Bu bizim adımıza kötü bir şey. Ben Manisalıyım, burada yaşıyorum. Geçen sene bu takım küme düşerken rahmetli Ferdi Zeyrek 'Hocam kurtarırsan sen kurtarırsın' dedi. Bizi takımın başına getirdi. Tabii o rahmetli olduktan sonra burada bütün her şey değişti. Kulübü Noran İnşaat aldı. Gerçekten çok düzgün insanlar. Çok beyefendi insanlar. Futbol hocalarına, vecibelerini son derece yerine getiren insandır. Onlarla çalışmak çok büyük zevk. Fakat masaya oturacağın zamanı ve masadan kalkacağın zamanı çok iyi bilmen gerekiyor. Ben bir Manisalı olarak kendi takımıma kendi şehrimin takımına da zarar vermek istemem. Çünkü şundan dolayı bu bir pes etmek değil. Sakın kimse yanlış anlamasın. Bir şeylerin değişmesi lazım. Bir şeylerin değişmesi için de farklı ellerin dokunması lazım ki buraya hareket gelsin. Şu anda ben evet genç oyuncularla uğraşmak, onları oyuncu yapmaya çalışmak benim adıma çok keyifli. Çok hoşuma gidiyor. Uzun zamandır beraber çalıştığım insanlar çok mükemmel insanlar. Onlar da çok güzel insanlar. Yani onlarla çalışmak çok zevkli ama kendi menfaatim adına bir şeyleri uzatmam benim adıma çok doğru bir şey değil. Benim kendi adamlığıma sığmaz. Yani burada bir şeyler değişmesi lazım. Oyuncu değişmeyeceğine göre zaten mükemmel bir başkan ve CEO'su var. Burada bir hoca değişimi olabilir diye düşünüyorum. Akşamleyin başkanımızda, CEO'muzda konuşacağım. Doğru olan neyse onunla ilgili karar vereceğiz. Çünkü kendi adıma bir şey vereceğime artık inanmıyorum. Çünkü şunu görüyorum. Hep aynı şeyleri deniyorum. Zaten fazla deneme imkanım yok oyuncu bazında. Çok geniş bir kadroya sahip değilim. Hep aynı şeyleri denedim ve hep aynı şeyleri de gördüğüm için bu beni biraz umutsuzluğa itti ama farklı bir hoca gelir, değişik bir gözle bakar. Buraya heyecan getirir. Onu da dediğim gibi bu benim vereceğim bir karar değil. Ben onları seviyorum. Onlar beni çok seviyorlar. Birbirimizden çok memnunuz ama bazen dediğim gibi masaya oturacağın zamanı da, kalkacağın zamanı da bilmen gerekiyor. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur" dedi.

Sinan Kaloğlu: "3 puandan daha önemliydi"

Zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönüyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum. Neden tebrik ediyorum? Bugün farklı bir dizi işte sahaya çıktık ve çabuk reaksiyon gösterdiler. Beni mutlu eden en önemli taraf da rakibi karşı yaptığımız analizlerde ve buna karşı da yaptığımız antrenmanlarda stratejik olarak kurguladığımız şekilde goller attık. Bu beni çok mutlu etti. Gerçekten 3 puandan daha önemliydi bence. Çünkü takımın buna reaksiyon göstermesi, oyun gücümüzün yavaş yavaş artması çok önemliydi. Manisa FK'lı oyuncu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Çok motive çıktılar. Gerçekten Manisa FK oynadığı futbolda da zaman zaman evet alt sıralarda gözüküyor ama gerçekten tehlikeli bir takım. Bu takım her takımı yenebilir. Her takıma zorluk çıkarabilir. Çok atletik koşan bir takım. Bunun üstüne bir de tabii sahanın ağır şartları da eklenince iki takım oyuncuları arasında da yine zorluk oldu. Ama biz kazanmayı bildik. Önemli olan 3 puan almamızdı. İyi oyun, güçlü oyun daha da gelişerek devam edecek. Burada bizi son dakikaya kadar destekleyen müthiş bir taraftar vardı. Gerçekten onlar bizim için çok büyük bir güç oldu arkada. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Önemli bir galibiyet aldık. Artık yolumuza devam edeceğiz. Aslında yavaş yavaş takımı tanıyoruz. Bu 3. maçımızdı. Takımın içindeki oyuncuların neler yapabileceğini yavaş yavaş görüyoruz ve bu yüzden de bir şablon belirlememiz lazım. Ben ve ekibimin tarzında genelde maçtan maça değişik stratejiler olabilir, değişik dizilişler olabilir. Bu karşılaşmada da Manisa FK'ya karşı onların dezavantajlı olduğu bölgelere göre biz bir diziliş belirledik. Zaten attığımız goller de o çalıştığımız üründe geldi. İşte dedim ya bizim için mutluluk verici olan buydu. Evet eksiklerimiz vardı ama gördüğünüz gibi diğer oyuncular bu kadar eksiklikleri aksattırmadı. Biz bir takımız. 26 oyuncudan oluşuyoruz ve herkes bu mücadelenin içinde olacak. Hakikaten çalışan, mücadele eden ve sistemin dizilişin gücüne inanan oyuncularla devam edeceğiz. Stratejik olarak aldığımız verim bu yüzden beni mutlu etti açıkçası. Çalıştığımız şekilde gol atıp, çalıştığımız şekilde ilerlemek bizim için bir kazanç" diye konuştu. - MANİSA