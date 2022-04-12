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Manisa FK, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

AA - Ahmet Bayram - Spor
Manisa FK, Altınordu maçının hazırlıklarına başladı

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Manisa FK, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında 16 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Altınordu ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından topla dayanıklılık çalışması yapan futbolcular, daha sonra dar alanda pas çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Altınordu maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

AA / Ahmet Bayram - Spor

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