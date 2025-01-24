Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın hikayesi

Grand Kartal Otel'de camdan sarkıtılan o çarşafın inanılmaz hikayesi
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti

Manisa FK, Afyonspor'dan İki Genç Oyuncu Transfer Etti

Manisa FK, Afyonspor'dan İki Genç Oyuncu Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Afyonspor'un genç futbolcuları Mustafa Erkasap ve Muhammed Mustafa Özbay'ı 3.5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. İki oyuncu da yeni takımlarında başarılı olma hedefinde olduklarını belirttiler.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Afyonspor'dan Mustafa Erkasap ve Muhammed Mustafa Özbay'ı kadrosuna kattı.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Manisa FK, Afyonspor'un genç futbolcuları Mustafa Erkasap ve Muhammed Mustafa Özbay'ı renklerine bağladı. İki oyuncuyla da 3.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığı için mutluluğunu dile getiren yeni transfer Mustafa Erkasap, "Hayallerime bir adım daha yaklaştığım için mutluyum. Manisa Futbol Kulübü önemli bir camia. Çok çalışıp takımıma en üst düzeyde katkıyı vermek istiyorum" dedi.

Mustafa Erkasap'a başarı dileklerini ileten Sportif Direktör Serkan İşyapan ise, "Mustafa, yeteneklerine güvendiğimiz bir oyuncu. Kendisini burada geliştirip çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz. Genç yaşına rağmen dikkat çeken bir oyuncu. Mustafa'ya Manisa Futbol Kulübü formamızla başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa ekibinin diğer yeni transferi Muhammed Mustafa Özbay da, "Manisa Futbol Kulübü ailesine katıldığım için mutluyum. Manisa FK formasıyla başarılı olmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım" cümlelerine yer verdi.

Sportif Direktör Serkan İşyapan, genç futbolcuya başarılar dileyerek, "Muhammed Mustafa, Afyonspor'da 3'ü Ziraat Türkiye Kupası, 75'i 2. Lig olmak üzere 78 resmi maça çıkmış bir oyuncu. Genç yaşına rağmen önemli bir istikrarı var. Muhammed Mustafa'nın bu performansını sürdüreceğine inanıyorum ve kendisine Manisa Futbol Kulübü formamızla başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Yeni sevgilisinin paylaşımı olay oldu
img

Polis otosunun önüne yaslanıp sırayla fotoğraf çektirdiler
img

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi
İngiltere'e gündem Altay! Kurtardığı pozisyonu bütün ülke konuşuyor

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.