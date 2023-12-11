Manisa FK, Adanaspor ile berabere kaldı

1'inci Lig'de evinde Adanaspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet serisi yakalayamayan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Osman Özköylü değerlendirmelerde bulundu.

Rakip karşısında geriye düştüklerini ve 10 kişi kaldıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Adanaspor'a karşı iyi bir futbol sergiledik. Oyunun kontrolünü elimizde tuttuk ve rakibimize göre daha fazla hücum girişiminde bulunduk. Ancak gol atma konusundaki beceriksizliğimiz nedeniyle maçı kazanamadık" dedi.

İlk yarının sonlarında basit bir gol yediklerini anlatan Osman Özköylü, "Elbette golden sonda oyun düzenimiz bozuldu. Rakibimiz son dakikalarda karambol pozisyonlarıyla tehlikeli oldu, biz10 kişi kaldıktan sonra avantaj yakaladılar. Buna rağmen oyuncularımın mücadelesinden memnunum, ancak kazanma şansımızı iyi kullanamadık. En azından 1 puanla oyunun karşılığını aldık" diye konuştu.

Manisa FK, bu hafta Boluspor'a konuk olacak.