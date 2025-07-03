Manisa FK, 2025-2026 Sezonu İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp, top kapma çalışmaları ve dar alan oyunları ile sürdürüldü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Siyah-beyazlı ekip, ardından top kapma çalışması yaptı ve dar alan oyunları oynadı.

Manisa temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
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