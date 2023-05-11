Manisa'da yapılan 'Okul Sporları Hentbol Gençler Yarı Final Müsabakaları' tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 'Okul Sporları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı' faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler Kız ve Erkekler Hentbol Yarı Final Müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 'Okul Sporları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı' faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler Kız ve Erkekler Hentbol Yarı Final Müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapıldı.

Mücadelelerde Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, İstanbul, Niğde, Kütahya ve Konya illerinden 8 kız ve 7 erkek takımı olmak üzere 235 sporcu yer aldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen karşılaşmalar sonucunda kızlar kategorisinde A grubunda birinci İstanbul Mediha Engizer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olurken, B grubu birincisi ise Adana Özel Eral Anadolu Lisesi oldu.

Erkekler kategorisinde A grubunda birinci Niğde 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi okurken, B grubunda da birinci İzmir Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi oldu. Gruplarda birinci olan takımlar Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgelerini Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Manisa Çukurovalılar Derneği Başkan İrfan Doruk ve Okul Sporları İl Tertip Komitesi tarafından verildi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, dereceye giren takımları tebrik ederek, "Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak gerek okul sporları ve diğer birçok branşta önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaktayız. Manisa olarak tesislerimiz ve imkanlarımızla daima gençlerimizin hizmetindeyiz. Sporcularımıza Türkiye Şampiyonası'nda da başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA