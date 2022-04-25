Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı - Haberler

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Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı

AA - Nurullah Kalay - Spor
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Manisa'da üniversiteler arası tenis müsabakaları başladı

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig tenis müsabakaları, Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Lig tenis müsabakaları, Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

Demirci Kaymakamlığı, Demirci Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyona 7 üniversiteden 73 sporcu katıldı.

Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya, müsabakalarda kadınlarda 7, erkeklerde ise 6 takımın mücadele edeceğini belirtti.

Teniste tesis ve altyapı noktasında her geçen gün daha iyi noktaya geldiklerini vurgulayan Kaya, "Üniversiteler arası tenis 1. Lig müsabakaları da ilçemizde ilk kez düzenleniyor." diye konuştu.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da "spor şehri" olma yolunda ilerlediklerini dile getirdi.

Daha önce tenis ve oryantiring müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Selçuk, "Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce sporcuyu ağırladık. Üniversiteler arası 1. lig müsabakalarını da ilk kez düzenliyoruz. İnşallah ilçemize gelen sporcularımızı da en iyi şekilde misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Organizasyona Boğaziçi Üniversitesinden katılan Yağız Kuş, Manisa'daki 1. Lig müsabakalarını kazanıp Süper Lig'e çıkmayı hedeflediklerini belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi Tenis Antrenörü Pero Duygu Dumangöz de ilçede tenis için güzel bir altyapı bulduklarını belirterek, "Çok güzel bir ambiyansla karşılaştık. Daha önce Samsun ve Marmaris'te tenis organizasyonlarına katıldık. Demirci, gördüklerimiz arasında en iyilerden olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Nurullah Kalay - Spor

Üniversiteler, Demirci, Manisa, Tenis, Spor, Haberler

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