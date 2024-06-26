Manisa'da U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası Başlıyor

Türkiye Sutopu Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Manisa'da organize edilen U16 Kadınlar Dünya Sutopu Şampiyonası, 28 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında Manisa'da gerçekleştirilecek.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda yapılacak şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Tayland, Hollanda, Zimbabve, Yunanistan, Kanada, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Macaristan, Güney Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Sırbistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Ukrayna, Malta, İspanya, Çin, İtalya ve Çekya katılıyor. Şampiyonaya katılan takımlar, kamp hazırlıklarını Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda sürdürüyor.

Türkiye Sutopu Federasyonu Başkanı Mete Erol, şampiyonanın Manisa'nın turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Erol, "2023 yılında Manisa'da Sutopu Avrupa Şampiyonası düzenledik ve çok güzel geçti. Bu yıl da Sutopu Dünya Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Manisa'ya çok önemli tesisler kazandırdı. Bunlardan biri de uluslararası müsabakaların yapıldığı Olimpik yüzme havuzudur. Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporcular ve antrenörlerin Manisa'nın spor tesislerinden ve misafirperverliğinden oldukça memnun ayrılacaklarına inanıyorum" dedi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyona için gerekli tüm hazırlıkların titizlikle tamamlandığını söyledi. Öztürk, "Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi, dünya standartlarında bir tesis olup, sporcularımızın en iyi şartlarda yarışmalarına imkan tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Şampiyonaya hazırız. Heyecanlı ve çekişmeli müsabakalar sporseverleri bekliyor. Tüm ekiplere başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA