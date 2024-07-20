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Manisa'da Türkiye Yüzme Şampiyonası Başladı

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Türkiye Yüzme Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı. Şampiyonaya 33 ilden 146 kulüp, 266 kadın ve 452 erkek olmak üzere toplam 718 sporcu katılıyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Turkcell Türkiye Uzun Kulvar Yıldız, Genç ve Büyükler Bireysel Yüzme Türkiye Şampiyonası Manisa'da başladı.

Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyona, 20-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılan şampiyonaya 33 ilden 146 kulüp, 266 kadın ve 452 erkek olmak üzere toplam 718 sporcu katılıyor. Müsabakalarda serbest, sırtüstü, kurbağalama, karışık ve kelebek kategorilerinde 50 metre, 1500 metre ve 4x200 metre mesafelerinde heyecan yaşanacak. İlk gün yapılan yarışmalarda sporcular birincilik için kıyasıya rekabet etti. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar dileyerek şunları söyledi: "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Manisa ilimize uluslararası yarışmaların yapılabileceği çok önemli tesisler kazandırdı. Bunlardan biri de Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'mizdir. Bu yıl su sporlarında ilimizde çok önemli organizasyonlar yaptık. Sutopu Dünya Şampiyonası, Sutopu Türkiye Şampiyonası ve şimdi de Yüzme Türkiye Şampiyonası düzenliyoruz. Tüm sporculara başarılar dilerim."

Şampiyonada dereceye giren sporcular, uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil etme fırsatı yakalayacak. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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