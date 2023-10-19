Manisa'da traktörlere denetim: 21 traktöre ceza, 9 traktör trafikten men edildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 21 traktöre idari para cezası uygulanırken 9 traktör de trafikten men edildi. Denetimler sonucunda toplamda 41 bin 711 TL idari para cezası kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından il genelinde traktörlere yönelik yapılan denetimlerde 21 traktöre idari para cezası uygulanırken 9 traktör de trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 17-18 Ekim 2023 tarihlerinde, 27 ekip 53 personel ile gerçekleştirilen 'Traktör ve Tarım İşçileri Taşımacılığı Denetimi' sonucunda; 298 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 21 araç ve sürücüsüne; toplam 41 bin 711 TL idari para cezası uygulandı. 9 aracın trafikten men edildiği uygulamanın devam edeceği bildirildi. - MANİSA