"Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 40 sporcunun katılımı ile düzenlenen "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı. Manisa'nın Demirci ilçesinde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 40 sporcunun katılımı ile düzenlenen "Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası" başladı. Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen 3 günlük turnuvada 15 ilden 40 sporu 5 kategoride mücadele edecek. Turnuvada sporcular alacağı puanlarına göre milli takıma seçilecek. Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya ilçede tenis turnuvalarına ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirtti. Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımlar Başantrenörü Ayhan Çelik de milli takım kadrosunu oluşturacakları turnuvada yarışacak sporculara başarı diledi. AA / Nurullah Kalay - Spor Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› 'Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası' başladı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.