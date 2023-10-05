Manisa'da Reflektör Tak, Görünür Ol Kampanyası Gerçekleştirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 36 trafik jandarması timi ile il genelinde 'Reflektör Tak, Görünür Ol' kampanyası gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı ve güvenli traktör kullanımı konusunda eğitim verildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 36 trafik jandarması timi ile il genelinde 04-05 Ekim tarihlerinde "Reflektör Tak, Görünür Ol" kampanyası gerçekleştirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından gerçekleştirilen ve 319 traktör sürücüsünün katıldığı faaliyetler esnasında, traktörlerin akşam koşullarında görünür olmasını sağlayan 224 adet "üçgen reflektör" dağıtılarak traktör römorklarına takıldı. Traktör sürücülerine güvenli traktör kullanımı konusunda eğitim verilerek bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Muradiye'de etkinlik

Trafikte Reflektör Tak Görünür Ol' kampanyası çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından Muradiye Mahallesinde de etkinlik düzenlendi. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Muradiye Mahallesinde düzenlenen etkinlikte jandarma ekipleri tarafından iş kazalarına karşı traktörlerin daha dikkatli kullanılması konusunda çiftçilere uyarılarda bulunuldu. Rops demirinin hayati önem taşıdığı, olmaması durumunda traktör kazalarında can kaybı yaşanabileceği vurgulandı.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı Trafikten Sorumlu Kıdemli Başcavuş Mustafa Gülseren, ilçe genelinde meydana gelebilecek traktör kaynaklı kazaları önlemek, traktör römorklarına reflektör takmayı yaygınlaştırmak, traktörlerin ışıklandırılması ve görünür olma ile güvenli traktör kullanımı alışkanlığı kazandırmak amacıyla ilçe genelinde benzer uygulamaların devam edeceğini dile getirdi. - MANİSA