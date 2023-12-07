Manisa'da özel sporcular kahvaltıda ağırlandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki özel sporcular, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kahvaltıda ağırlandı.

Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, ilçedeki özel sporcular İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında, ağırlandı.

Her insanın bir engelli adayı olduğunu ve devletin engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok çalışma yürüttüğünü belirten Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, "Engelli vatandaşlarımız için engelsiz bir gelecek, aileleriyle birlikte daha mutlu ve huzurlu bir ömür ve spor müsabakalarında yarışan özel sporcularımıza üstün başarılar diliyorum" dedi.

Kahvaltı programına Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ile özel sporcular katıldı. - MANİSA