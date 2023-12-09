Manisa'da okul sporları küçükler hentbol müsabakaları sona erdi

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2023-2024 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Okullar arası küçük kızlar ve erkekler hentbol il birinciliği müsabakaları sona erdi. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara kızlarda 7 okuldan 102 sporcu yer aldı. Erkeklerde ise 6 okuldan 89 sporcu katıldı.

Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından dereceye giren okullar ise şöyle oluştu: kızlarda birinci Cemal Ergün Ortaokulu, ikinci Salihli 50.Yıl Ortaokulu, üçüncü Çağatay Uluçay Ortaokulu ve dördüncü Köprübaşı Yavuz Selim Ortaokulu oldu. Erkeklerde ise birinci Salihli 50. Yıl Ortaokulu, ikinci Çağatay Uluçay Ortaokulu, üçüncü Cemal Ergün Ortaokulu ve dördüncü Mesir Şehit Hakan Acarkanlı Ortaokulu oldu. Oynanan final maçları ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlarına madalyaları ve kupaları Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Spor Tahakkuk Şube Müdürü Orçun Sarıgül ve Okul Sporları İl Tertip Komitesi tarafından verildi. İl birincisi olan okullar grup müsabakalarında Manisa'yı temsil etmeye hak kazanan takım oldu. - MANİSA