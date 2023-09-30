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Manisa'da Okul Servislerine Denetim

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 556 araç kontrol edildi, 1 araç trafikten men edildi ve 6 okul taşıtına 36 bin 832 TL para cezası kesildi. Denetimlerin öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla devam edileceği bildirildi.