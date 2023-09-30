Manisa'da Okul Servislerine Denetim
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde 556 araç kontrol edildi, 1 araç trafikten men edildi ve 6 okul taşıtına 36 bin 832 TL para cezası kesildi. Denetimlerin öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla devam edileceği bildirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz tarafından il genelinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz il genelinde düzenlenen okul servisleri denetiminde 556 araç kontrol edildi. 1 araç trafikten men edilirken 6 okul taşıtına 36 bin 832 TL para cezası kesildi.
51 ekip ve 94 personelin katıldığı denetimlerin öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla devam edileceği bilgisi verildi. - MANİSA