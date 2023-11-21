Manisa'da Okul Servis Araçlarına Denetim: 6 Araça 19 Bin 209 TL Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik il genelinde düzenlenen denetimde kontrol edilen 304 servis aracından 6'sına 19 bin 209 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik il genelinde düzenlenen denetimde kontrol edilen 304 servis aracından 6'sına 19 bin 209 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından 39 ekip 72 personel ile il genelinde okul servis araçlarına yönelik özel denetim gerçekleştirildi. Yapılan özel denetim sonucunda 304 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği açıklanan uygulamada 'Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak' maddesinden 2, diğer kanun maddelerinden 4 adet olmak üzere 6 araç ve sürücüsüne, toplam 19 bin 209 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğünce denetimlerin aralıksız devam edeceği kaydedildi. - MANİSA