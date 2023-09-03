Manisa'da Murat Eşsiz Anısına Karate Turnuvası Sona Erdi

Manisa'da düzenlenen Murat Eşsiz Karate Turnuvası sona erdi. 24 ilden 112 kulüp ve 2 bin 100 sporcunun kaydının yapıldığı turnuvada sporcular birbirinden zorlu mücadelelerle madalyalarını kazandı.

Manisa'da 24 ilden 112 kulüp ve 2 bin 100 sporcunun kaydının yapıldığı Murat Eşsiz Anısına Muradiye Spor Salonunda 31 Ağustos, 1-2 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen turnuva sona erdi.

Manisa'da bu yıl ikincisi düzenlenen Murat Eşsiz Karate Turnuvası Minik, Yıldız, Ümit, Genç ve Büyükler olmak üzere 99 kategoride yapıldı. Sporcular kata ve kumite branşlarında birbirinden zorlu mücadelelerle madalyalarına ulaştı.

Genel Klasmanda Uşak, İstanbul Ankara, Isparta ve Kütahya 24 ilin arasından ilk sıraları aldı. Müsabakaya Türkiye'de kamp yapan ve teknik kadrosunda Türk hocaların olduğu Filipinler Milli Takımı da 8 sporcusu ile katıldı.

Manisa'da 3 gün süren müsabaka Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Karate İl Temsilciliği ev sahipliğinde düzenlenerek katılımcılara, ücretsiz konaklama, ücretsiz öğlen yemeği ve ücretsiz katılım imkanı sunuldu. Manisa Organize Sanayi Bölgesi fabrikalarının da önemli destek verdiği turnuva hakkında konuşan Manisa Karate İl Temsilcisi Enes Eşsiz, "Bizlere her imkanı tanıyan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e ve Şube Müdürümüz Mustafa Buldu'ya teşekkür ediyoruz. Manisa Organize sanayi bölgesi fabrikalarına spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı şükranlarımızı sunarız. Federasyonumuza bize sundukları elektronik destek ekibi, malzeme ve ekipman desteğinde dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - MANİSA