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Manisa'da motosiklet ve okul servisi denetimi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Manisa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine ve okul servislerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde 502 motosiklet sürücüsüne ceza kesildi ve 46 motosiklet trafikten men edildi. Okul servislerine ise 6 araca ceza uygulandı.