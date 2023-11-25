Manisa'da Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Uygulamasında 227 Sürücüye Cezai İşlem

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gerçekleştirdiği motosiklet ve motorlu bisiklet uygulamasında, kurallara uymayan 227 araç sürücüsüne 314 bin 794 TL para cezası kesti. Ayrıca 40 araç trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği motosiklet ve motorlu bisiklet uygulamasında, kurallara uymayan 227 araç sürücüsüne 314 bin 794 TL para cezası kesti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik birimleri tarafından 50 ekip 89 personel ile il genelinde motosiklet ve motorlu bisiklet uygulaması yaptı. Uygulamada, 837 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 227 araç ve sürücüsüne, 314 bin 794 TL para cezası kesildi. Ayrıca 40 araç trafikten men edildi. - MANİSA