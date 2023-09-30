Manisa'da Motosiklet Sürücülerine Denetim Yapıldı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Manisa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde bin 813 motosiklet kontrol edilirken 502 motosiklete 845 bin 822 TL para cezası kesildi ve 46 motosiklet trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Manisa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Manisa il genelinde motosiklet kazalarını en aza indirmek ve kazalardaki ölüm ve yaralanmaların önüne geçmek amacıyla Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Manisa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü denetimlerini sıklaştırdı. 79 ekip 140 personel ile gerçekleştirilen "Motosiklet Özel Denetimi"nde bin 813 motosiklet kontrol edilirken 502 motosiklete 845 bin 822 TL para cezası kesildi, 46 motosiklet trafikten men edildi. Öte yandan yazılan cezaların 304'ü kask kullanmayan sürücülere kesildiği öğrenildi.

Trafik kurallarına uyulması, kazaların önlenmesi, ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için gerekli tedbirler ve denetimlere kararlılıkla devam edileceği bilgisi verildi. - MANİSA