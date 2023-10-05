Manisa'da Motosiklet Sürücülerine Denetim

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından "Motosiklet ve Motorlu Bisiklet Denetimi" yapıldı. 29 ekip ve 53 personel ile gerçekleştirilen denetimlerde 727 motosiklet ve sürücüsünün sorgusu yapıldı. Denetimlerde 114 sürücüye kask takmamaktan, 90 sürücüye diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam 204 araç ve sürücüsüne toplam 338 bin 224 TL idari para cezası uygulandı, 17 araç da trafikten men edildi. - MANİSA