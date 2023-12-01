Manisa'da Motosiklet Denetimlerinde 279 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından yapılan motosiklet denetimlerinde kurallara uymayan 279 motosiklet sürücüsüne toplam 310 bin 315 TL idari para cezası uygulandı ve 25 motosiklet trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe trafik ekipleri tarafından il genelinde yapılan motosiklet denetimlerinde kurallara uymayan 279 motosiklet sürücüsüne toplam 310 bin 315 TL idari para cezası uygulanırken 25 motosiklet de trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 30 Kasım Perşembe Günü saat 11.00-13.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında 27 ekip 48 personel ile gerçekleştirilen motosikletlere yönelik özel denetim sonucunda, 674 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 279 araç ve sürücüsüne toplam 330 bin 315 TL idari para cezası uygulandı.

Kask takmamaktan dolayı 89, sürücü belgesiz kullanımdan 10, yetersiz ehliyetten 8, muayenesiz kullanmaktan 14 ve diğer maddelerden 158 olmak üzere toplam 279 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 25 motosikletin de trafikten men edildiği açıklandı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada motosikletler üzerinde denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - MANİSA