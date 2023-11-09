Manisa'da Motosiklet Denetimleri Sonuçlandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 466 araç ve sürücüsüne 752 bin 977 TL idari para cezası uygulanırken 64 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 8-9 Kasım tarihleri arasında motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde 466 araç ve sürücüsüne 752 bin 977 TL idari para cezası uygulanırken 64 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 08 - 09 Kasım tarihleri arasında; 45 ekip ve 76 personel ile gerçekleştirilen 'Motosiklet/Motorlu Bisiklet Özel Denetim sonucunda; 1.818 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde kask takmamaktan 258, diğer kanun maddelerinden 208 olmak üzere toplam 466 araç ve sürücüsüne 752 bin 977 TL idari para cezası uygulanırken, 64 araç da trafikten men edildi. - MANİSA