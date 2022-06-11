Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Manisa'da 'Mini Voleybol' coşkusu

Manisa'da Mini Voleybol Şenliği, 35 kulüpten 400 sporcunun katılımıyla Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı.

Manisa'da Mini Voleybol Şenliği, 35 kulüpten 400 sporcunun katılımıyla Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi ve Voleybol İl Temsilciliği'nin katkılarıyla Mini Voleybol Şenliği düzenlendi. Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 2010-2011 yaş grubunda 35 kulüpten 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşen şenlikte derecelendirme yapılmazken, çocuklar hem eğlendi hem de doyasıya voleybol oynadı. Velilerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlikte sporcular maç esnasında büyük heyecan yaşadı. Bazı sporcular takım arkadaşlarına tezahüratlarla destek verdi. Şenlikte tüm sporculara madalya takdim edildi. Organizasyonda Yunusemre Belediyesi tarafından sporculara, antrenörlere ve hakemlere pilav-ayran dağıtımı yapıldı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, sporculara, antrenörlere ve hakemlere başarılar diledi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yunusemre voleybol gençlik Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title