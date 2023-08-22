Manisa'da meydana gelen kaza sonrası Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu açıklama yaptı

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Necip Denktaş, Salihli'de gerçekleşen ve ikisi genç güreşçi olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği ve milli güreşçi Beytullah Sarı'nın ağır yaralandığı kaza sonrası yaptığı açıklamada duyduğu üzüntüyü dile getirerek, milli güreşçi Beytullah Sarı'ya acil şifalar diledi.

Kazada ölen sporculara rahmet ve hastanede yatan CW Enerji Ligi Ayak Boyu Şampiyonu Beytullah Sarı'ya acil şifalara dileyen Denktaş, "Pamukkale Belediyespor Kulübü sporcularını taşıyan aracın Salihli - Kula arasında direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpmış olup takla attığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sporcu Beytullah Sarı CW Enerji ligi ayak boyu şampiyonu Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde yoğun bakımda olup, sporcunun babası Bekir Sarı, abisi Burak Sarı, sporcu arkadaşları Adem Yüce ve Oktay Yüce vefat etmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Genç güreşçimiz Beytullah'a acil şifalar diliyorum" dedi. - MANİSA