Manisa'da Lisanslı Kadın Futbol Antrenörü Hacer Tilki

Manisa'nın Salihli ilçesinde lisanslı tek kadın futbol antrenörü olarak görev yapan Hacer Tilki, futbola olan aşkıyla hemcinslerine örnek oluyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde lisanslı tek kadın futbol antrenörü olarak görev yapan Hacer Tilki, futbola başladığı Genç Aslanlar Futbol Kulübü'nde çalışarak, futbola olan aşkıyla hemcinslerine örnek oluyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde futbola 7 yıl önce Genç Aslanlar Spor Kulübü'nde başlayan 23 yaşındaki Hacer Tilki, Manisa, Turgutlu ve Muğla'daki farklı takımlarda forma giydi. Futbola olan aşkından vazgeçmeyen Tilki, daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Futbol Antrenörlüğü bölümünü kazandı. Eğitimini tamamlayan Tilki, Bodrumspor A Takımı'nda stajını yaptı. Lisansını alan genç antrenör Hacer Tilki, 7 yıl önce futbola başladığı Genç Aslanlar Spor Kulübü'nde futbol antrenörü olarak görev yapmaya başladı.

Amacının kadınların diğer branşlarda olduğu gibi futbolda da var olabileceğini göstermek olduğunu belirten genç antrenör Hacer Tilki "Hedefim, Türk futboluna karakterli ve yetenekli gençler kazandırmaktır" dedi. - MANİSA