Manisa'da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları Yoğun İlgi Görüyor

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları Manisa'da yoğun bir katılımla devam ediyor. 17 ilçede 6-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere kurslar verilerek bilimsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlanıyor. Kurslara 70 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları Manisa'da yoğun bir katılımla devam ediyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçede 6-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin bilimsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla kurslar veriliyor. Bu çerçevede voleybol, atletizm, badminton, bisiklet, bocce, basketbol, boks, cimnastik, eskrim, geleneksel Türk okçuluğu, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, taekwondo, okçuluk, tenis, muay thai, wushu, atıcılık, satranç, oryantiring ve yüzme branşlarında 70 binin üzerinde başvuru yapıldı. Kurslara katılan öğrenciler, yaz tatilini sporla iç içe geçirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, boş vakitlerini verimli ve etkin bir şekilde kullandıklarını, bu sayede teknolojik aletlerle zaman geçirmeyip sosyalleştiklerini, arkadaş çevrelerinin genişlediğini ve sporla tanışmalarından duydukları mutluluğu dile getirdiler. Çocukların spora başlamasından duyulan memnuniyetleri dile getiren velilerden Nurgül Aysan, "Çok memnunuz, iyi ki böyle kurslar var, devam etmesini dileriz, her zaman çocuklarımıza çok büyük faydası oluyor yaz tatili faydalı geçiyor" dedi.

Bir diğer veli Nedim Güzeldere ise, "Çocuklar bu tür etkinliklere katılmamış olsaydı şu an ya cep telefonu ya da tablet elinde olacak, zamanını o şekilde harap edeceklerdi. Hem sağlık açısından olsun hem sosyal etkinlik olarak ve sosyal çevresini genişletme açısından çok olumlu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İbrahim Öz de, "Çocuklarımız yüzmeyi öğrendiler. Tabletten ve telefondan uzaklaştılar. Çok mutlu olduk, bizim çocukluğumuzda böyle imkanlar yoktu. Bu imkanı verdikleri için tüm yetkililere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ayşegül Derik ise, "Böyle bir imkanı çocuklarımıza sağladığı için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum. Çocuklar boş vakitlerini bu kurslarla doldurabiliyorlar. Artık ekrana bağımlı değiller" dedi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "19 Haziran'da GSB Spor Okulları'na başladık. Şu anda 25 farklı branşta 70 binin üzerinde kayıt aldık ve 200 antrenörümüzle 17 ilçemizde aktif bir şekilde ücretsiz kurslarımıza devam ediyoruz. Ayrıca 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi çerçevesinde 13 portatif ve 7 olimpik olmak üzere 20 havuzumuzda 7'den 70'e herkese yüzme öğretiyoruz. Hedefimiz bu yaz yüzme ile birlikte 160 bin çocuk ve gencimizi sporla buluşturmak. İnanıyorum ki çocuk ve gençlerimiz arasında nice başarılı sporcular çıkacak. Bunun için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızla Manisa'mız için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA