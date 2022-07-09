Manisa'da GSB Spor Okulları'na 40 bin başvuru

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'na 40 binin üzerinde başvuru yapıldığı bildirildi.

Manisa'da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları, 23 farklı branşta tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 17 ilçede yaşayan 6-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin bilişsel ve sportif gelişimleri ile sosyalleşmelerine katkı sağlayarak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla kurslar veriliyor. Bu çerçevede voleybol, atletizm, badminton, bocce, basketbol, boks, cimnastik, eskrim, güreş, futbol, judo, karate, hentbol, masa tenisi, taekwondo, okçuluk, tenis, muay thai, wushu, atıcılık, satranç, oryantiring ve yüzme branşlarında 40 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Kurslara katılan öğrenciler, yaz tatilini sporla iç içe geçirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, boş vakitlerini verimli ve etkin bir şekilde kullandıklarını, bu sayede teknolojik aletlerle zaman geçirmeyip sosyalleştiklerini söyledi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "20 Haziran'da GSB Spor Okullarına başladık. Şu anda 23 farklı branşta 40 binin üzerinde kayıt aldık ve 165 antrenörümüzle 17 ilçemizde aktif bir şekilde ücretsiz kurslarımıza devam ediyoruz. Ayrıca Yüzme Bilmeyen Kalmasın projesi çerçevesinde 14 portatif ve 6 olimpik olmak üzere 20 havuzumuzda bu şehrin evlatlarına yüzme öğretiyoruz. Hedefimiz bu yıl 100 bin çocuğa yüzme öğretmek. Biz Manisa olarak tarihi hizmetler aldık, yatırımlar anlamında şu ana kadar 100'ün üzerinde bir tesisin inşaatı devam ediyor. Manisa'da bu tesisler bittiğinde inanıyorum ki bu şehrin çocukları daha güzel daha modern tesislerde daha güzel hizmetler alacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yaptığı bu tesislerin içini doldurmak bizim vazifemiz. Manisa'mız spor kenti olma yolunda hızla ilerliyor. GSB Spor Okullarında hedefimiz seneye 80 bin çocuğumuzu sporla buluşturmak" dedi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor