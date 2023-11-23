Manisa'da Futbol Altyapısı İçin Ara Ekim Çalışmaları Başladı

Manisa'nın futbol altyapısında her yıl yüzlerce antrenman ve maça ev sahipliği yapan Yunusemre Belediyesi Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde ara ekim çalışmaları başladı.

Manisa'da futbol altyapısına hizmet veren tesislerden biri olan Yunusemre Belediyesi Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde ara ekim çalışmaları başladı. Yeni zeminin yeni yılın ocak ayında hazır hale getirilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, tesiste hummalı bir çalışma başlattıklarını söyledi. Geçen hafta 9 kulübün katılımıyla 100. Yıl Ara Tatil Futbol Turnuvası'na ev sahipliği yaptıklarının altını çizen Alkan, "Evrenos tesislerimiz her yıl çok sayıda antrenman ve turnuvaya ev sahipliği yaptığı için doğal olarak zeminde yıpranmalar oluyor. Ekip arkadaşlarımızla dört koldan çalışma başlattık. Yeni zemini en kısa sürede hazır hale getireceğiz. Çocuklarımıza yakışan bu güzel tesisi Manisa'mıza kazandıran Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA