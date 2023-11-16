Manisa'da Elektrikli Bisiklet ve Skuterlara Yönelik Denetimlerde 183 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından yapılan denetimlerde, elektrikli bisiklet ve skuterlara yönelik olarak 183 sürücüye 278 bin 835 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 14-15 Kasım tarihlerinde elektrikli bisiklet ve skuterlara yönelik yapılan denetimlerde 183 sürücüye 278 bin 835 TL idari para cezası uygulandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimlerine bağlı 48 personelden oluşan 27 ekip tarafından 14-15 Kasım tarihlerinde elektrikli bisiklet ve skuter denetimi yapıldı. Denetimde 652 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Elektrikli bisiklet ve skuter genel kurallarına uymamaktan 7 araç sürücüsüne, diğer kanun maddelerinden de 176 araç sürücüsüne olmak üzere toplam 183 araç sürücüsüne 278 bin 835 TL idari para cezası uygulandı. - MANİSA