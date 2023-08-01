Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda 3. gün tamamlandı

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 3. günü 8 müsabakayla tamamlandı. Türkiye ise D Grubu'ndaki son maçında saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.