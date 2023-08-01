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Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda 3. gün tamamlandı

Spor Haberleri

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 3. günü 8 müsabakayla tamamlandı. Türkiye ise D Grubu'ndaki son maçında saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Aroma'nın sponsorluğunda Manisa'da düzenlenen LEN 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nın 3. günü 8 müsabakayla tamamlandı.

Manisa Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününün sabah seansında 4 müsabaka oynandı.

C Grubu'nda Romanya İsviçre'yi 8-7, Slovakya Malta'yı 15-5, D Grubu'nda ise Ukrayna Büyük Britanya'yı 12-10, Sırbistan da İrlanda'yı 9-5 mağlup etti.

Akşam seansındaki maçlarda ise B Grubu'nda İsrail Fransa'yı 17-6, Yunanistan Hollanda'yı 13-3, A Grubu'nda ise İspanya, Hırvatistan'ı 18-8, Macaristan'da İtalya'yı 13-7 yendi.

Turnuvaya yarın grup maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye, D Grubu'ndaki son maçında saat 21.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Sırbistan Türkiye Manisa Spor Haberler

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