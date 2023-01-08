Manisa'da derbi sonrası taraftarlar birbirine girdi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçının ardından galibiyeti kutlayan Galatasaray taraftarları ile Fenerbahçe taraftarları arasında kavga çıktı.

Turgutlu ilçesinde maç öncesinde ilçenin en işlek caddesi olan Atatürk Bulvarı'nda bir grup taraftar meşaleler yakarak yolu trafiğe kapatmış ve gergin anlar yaşanmıştı. Saat 21.00 sıralarında Galatasaray'ın galibiyeti ile sona eren maç sonrası Turgutlu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda yine olaylar yaşandı.

Maçtan sonra galibiyeti kutlamak için caddeye çıkan ve meşaleler yakan bir grup Galatasaray taraftarı ile o sırada aynı cadde de bulunan Fenerbahçeli taraftarlar arasında kavga çıktı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin araya girmesiyle olaylar yatıştırılırken bir gurup taraftarın caddeyi terk etmesi sağlandı. - MANİSA