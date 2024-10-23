Manisa'da Çocuklar Dostluk Turnuvası'nda Yarıştı

Manisa'da aralarında geçici ve uluslararası koruma statüsü altındaki çocukların da bulunduğu 550 çocuk, voleybol, basketbol, futbol ve hentbol branşlarında aldıkları eğitimin ardından Dostluk Turnuvası'na katıldı.

Barça Vakfı desteğiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde yürütülen " Türkiye'de Geçici ve Uluslararası Koruma Altındaki Gençler ve Ev Sahibi Topluluktan Gençler İçin Spor Yoluyla Barışı ve Korumayı Destekleme Projesi" kapsamında, Manisa'da turnuva organize edildi.

Proje kapsamında Turgutlu, Kula, Şehzadeler, Yunusemre, Akhisar ve Salihli ilçelerinde spor eğitimi alan 8 ila 16 yaş grubundan çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Manisa'daki tesislerinde voleybol, basketbol, futbol ve hentbol branşlarında yetenekleri sergiledi.

Turnuvayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Projeler Daire Başkanı Dr. Ümran Başar, projeyi Türkiye'de ilk kez Manisa'da uyguladıklarına dikkati çekti.

Barcelona kulübünün vakfı olan Barça Vakfı ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından fonlanan projeyle bine yakın gence ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Başar, farklı kültürlerden çocukların sosyal uyumunu sporla desteklemek istediklerini dile getirdi.

Başar, "Yaklaşık 550 gence ulaştık ilk aşamada. Onları 4 aylık eğitimlerle hentbol, basketbol, futbol ve voleybol branşlarında eğitimlerle bir araya getiriyoruz. Daha sonra da dostluk turnuvaları ile bu güzel organizasyonu taçlandırıyoruz." diye konuştu.

"Bu eğitim bize arkadaşlığı öğretti"

Turnuva kapsamında Barcelona forması giyen çocuklar, birlikte eğitim aldıkları arkadaşlarıyla oluşturdukları takımlarla voleybol, basketbol, futbol ve hentbol maçları yaptı.

Proje katılımcılarından 8 yaşındaki Nehir Bostancı, voleybol branşında yarışacaklarını anlatarak, "Buraya gelirken çok heveslendik. Arabada bile çok heyecanlıydık. Arkadaşlarımızla kaynaştık, bu eğitim bize dostluğu ve arkadaşlığı öğretti." ifadelerini kullandı.

7 yaşındaki Eliz Demir de en sevdiği sporun voleybol olduğunu, bu sporu öğrenirken yeni arkadaşlar edindiğini söyledi.

Suriye uyruklu 9 yaşındaki Rasha Nasır ise organizasyona katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, arkadaşlarıyla kaynaştığını, maçları kazanacaklarına inandığını ifade etti.

Turnuvanın açılış törenine Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Sözcüsü Selin Ünal da katıldı.