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Manisa'da Bilek Güreşi İl Birinciliği Şampiyonları Belirlendi

Manisa'da Bilek Güreşi İl Birinciliği Şampiyonları Belirlendi
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Manisa'da düzenlenen Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakalarında Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şule Gürbüz ve Nihal Önal şampiyon oldu. Öğrenciler Türkiye Şampiyonasında da mücadele edecek.

Manisa'da düzenlenen Bilek Güreşi İl Birinciliği müsabakalarında Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Şule Gürbüz ve Nihal Önal şampiyon oldu.

Manisa'da düzenlenen Bilek Güreşi B Genç İl Birinciliği Müsabakalarına Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Şule Gürbüz, Seher Yalıç, Ayriz İpekli ve Nihal Önal, Beden Eğitimi Öğretmenleri Akın Uysal öncülüğünde katıldı. Müsabakalarda başarıya imza atan Şule Gürbüz ve Nihal Önal şampiyon olurken, Seher Yalıç ve Ayriz İpekli il ikincisi oldu.

Okul Müdürü Akın Akçeltik, Manisa'dan madalyalarla dönen öğrencileri ve Beden Eğitimi Öğretmeni Akın Uysal'ı tebrik etti. Akçeltik, öğrencilere Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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