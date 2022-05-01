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Manisa'da basketbolda tarihi gün

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Manisa'da basketbolda tarihi gün

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde normal sezonun son 2 haftasına liderlik koltuğunda giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın şampiyonluk ve tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

MANİSA (DHA) -

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde normal sezonun son 2 haftasına liderlik koltuğunda giren Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın şampiyonluk ve tarihinde ilk kez ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Tarık Almış Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Ligde son 10 maçın 9'unu kazanan, 28 haftada 22 galibiyetle zirvede olan Manisa ekibi, rakibini yenerse son haftaya bırakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Henüz 5 yıl önce kurulup kurulduğu tarihten beri takımı yöneten Antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde daha önce Türkiye Basketbol 2'nci Ligi ve Federasyon Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Manisa BŞB, Süper Lig hedefine ulaşarak kente çifte bayram yaşatmaya çalışacak. Manisa BŞB, Süper Lig'e çıkarsa basketbolda bu başarıya ulaşan ilk Manisa ekibi olacak.


- Manisa

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, basketbol, Türkiye, Manisa, Spor, Haberler

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