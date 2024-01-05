Manisa'da BAL ve Süper Amatör Lig maçları heyecanı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden Manisa takımları pazar günü ilk devrenin son maçlarına çıkarken, Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubundaki takımlar ise cumartesi günü 10. hafta mücadelesine çıkacak.

Profesyonel liglerin devre arasına girdiği dönemde Manisa'da cumartesi ve pazar günü amatör maçların heyecanı yaşanacak.

BAL'da ilk yarının son maçları

BAL 4. Grup'ta mücadele eden Manisa takımlarından şampiyonluğun en güçlü adaylarından bir olan 1965 Manisa Spor Kulübü kendi evinde 7 Ocak Pazar günü saat 14.00'da Çeşme Belediyespor'u konuk edecek. Ligde 10. sırada bulunan Yıldızspor 45 FK, 7 Ocak Pazar Günü kendi evinde Kütahya İl Özel İdaresini konuk edecek. Ligde 13. sırada bulunan Yunusemre Belediyespor ise ilk devrenin son maçında Belediye Bolvadin Termalspor'a konuk olacak.

Lider 1965 Nurlupınar Manisaspor'a karşı

Manisa Ali Kaya Süper Amatör Lig B Grubunda ise 10. hafta maçları cumartesi günü oynanacak. Nağamlup lider olan 1965 Nurlupınar Gençlergücü Manisaspor ile Manisa 8 Eylül Sahasında saat 14.00'da karşı karşıya gelirken, aynı sahada saat 12.00'da 45 Barbaros Gençlikspor ile Manisa Karaköyspor kozlarını paylaşacak. Turgutlu Atatepe Sentetik Sahasında saat 15.15'te Çatalköprüspor ile Çıkrıkçıspor, Saat 16.00'da ise 8 Eylül Sahasında Manisa Lalelispor ile Mütevelli 1965 karşı karşıya gelecek. Maltaspor ile Aşağıçobanisaspor arasında oynanacak maç ise Aşağı Çobanisaspor'un lig başlamadan ligden çekilmesi nedeniyle Maltaspor'un 3-0 hükmen galibiyeti ile sonuçlanacak. - MANİSA