Manisa'da BAL 4. Grup'ta Takımlar Beraberliklerle Haftayı Kapattı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta mücadele eden 3 Manisa takımı haftayı 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle kapattı.

Manisa'nın Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'taki temsilcileri Yunusemre Belediyespor, Yıldızspor 45 FK ve Manisa 1965 Spor Kulübü 5. hafta maçlarını tamamladı.

Manisa 1965 Spor Kulübü deplasmanda karşılaştığı Tire 2021 FK ile 1-1 berabere kalırken, Yıldızspor 45 FK da yine deplasmanda karşılaştığı İzmirspor ile 1-1 berabere kaldı. Yunusemre Belediyespor ise kendi evinde ağırladığı Alaçatıspor'a 2-1 mağlup oldu.

BAL 4. Grup 6. hafta karşılaşmaları 12 Kasım Pazar günü oynanacak. Yunusemre Belediyespor İzmir ekiplerinden Bayındırspor'a konuk olurken, Yıldızspor 45 FK kendi evinde Bilecek 1969 Spor Kulübünü, Manisa 1965 Spor Kulübü de Belediye Bolvadin Termal Spor'u ağırlayacak. - MANİSA