Manisa'da BAL 4. Grup maçları sonuçlandı

Manisa'nın Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'taki 3 temsilcisinden Yıldızspor 45 FK galibiyetle haftayı kapattı. Yunusemre Belediyespor ve Manisa 1965 Spor Kulübü ise berabere kalarak puanları paylaştı.

Manisa'nın Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'taki 3 temsilcisinden Yıldızspor 45 FK haftayı galibiyetle kapattı. Manisa'nın diğer iki takımını karşı karşıya getiren ilk hafta maçında ise Yunusemre Belediyespor ve Manisa 1965 Spor Kulübü berabere kalarak puanları paylaştı.

BAL 4. Grup'ta mücadele eden Yıldızspor 45 Futbol Kulübü, Yunusemre Belediyespor ve Manisa 1965 Spor Kulübü ilk hafta maçlarını tamamladı. Yıldızspor 45 FK deplasmanda Emirdağspor'u 4-0 mağlup ederken, Yunusemre Belediyespor kendi evinde Manisa 1965 Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

Bölgesel Amatör Lig'in ilk haftasında Manisa 1965 Spor Kulübü'nü konuk eden mavi-beyazlılar, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince 1 puanla yetindi.

Yunusemre Belediyespor haftaya İzmir temsilcisi Asarlık Gençlikspor'un konuğu olurken, Yıldızspor 45 FK ligin 2. haftasında sahasında Çeşme Belediyespor ile karşılaşacak. Manisa 1965 Spor Kulübü ise kendi evinde İzmir temsilcisi Tepecikspor'u konuk edecek. - MANİSA