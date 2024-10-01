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Manisa'da Avrupa Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı

Manisa'da Avrupa Spor Haftası Coşkuyla Kutlandı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, Manisa'da 17 ilçede çeşitli spor aktiviteleriyle kutlandı. Etkinlikler, sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçladı ve geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak kutlanan "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri Manisa'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Avrupa Spor Haftası, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla 17 ilçede düzenlenen çeşitli aktivitelerle kutlandı. Bir hafta boyunca devam eden etkinlikler, vatandaşlara sporla dolu anlar yaşatırken, sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi hedefledi. Etkinlikler kapsamında huzurevi sakinleri için özel olarak floor curling düzenlendi. Ayrıca bisiklet turu, geleneksel Türk okçuluğu, dart, egzersiz, satranç, hava sporları, tenis, oryantiring ve bocce gibi çeşitli spor dallarında aktiviteler gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından geniş katılımın sağlandığı bu etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Manisa'nın 17 ilçesinde gerçekleştirilen Avrupa Spor Haftası etkinlikleri, hem gençleri hem de yetişkinleri sporla buluşturdu ve toplumun her kesiminden büyük ilgi gördü. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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